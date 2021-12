Buzz. Comment s'appellent les bébés de 2019 en Normandie ?

C'est l'un des classements les plus attendus de chaque rentrée, la liste des prénoms donnés aux bébés l'année précédente. Ainsi, en 2019, peu de surprise en tête de ce classement.

Chez les filles, Emma reste le prénom le plus plébiscité et chez les garçons, Gabriel conserve péniblement sa place de leader.

En Normandie, sans surprise, on retrouve les prénoms de haut de classement dans les différents départements.

La Seine-Maritime compte majoritairement des Louise dans les petites filles de 2019. Dans l'Eure et l'Orne, on préfère le prénom Emma, tandis que Jade s'est fait une place au soleil dans la Manche et le Calvados.

Du côté des garçons, Jules tient la tête dans la Manche, Léo dans le Calvados, Raphaël dans l'Orne et en Seine-Maritime. Dans l'Eure, c'est Gabriel qui l'emporte en 2019.

Pour 2021, les tendances devraient être les prénoms courts se terminant par "a" ou "ia" chez les filles. Chez les garçons, on connaîtra une recrudescence de prénoms en lien avec la nature et les animaux. Les Léo ont de beaux jours devant eux.