Caen. Tendance Ouest en direct de la foire de Caen pour Vivement le week-end

Chaque vendredi, la rédaction de Tendance Ouest se déplace à bord de son camion VIP itinérant dans le cadre de l'émission Vivement le week-end. Interviews et reportages permettent de faire le plein de bonnes idées de sorties en Normandie. Vendredi 25 septembre, après le journal de 12 heures, l'équipe sera en direct de la Foire de Caen avec, au micro, Paul Séchaud, son directeur, et des exposants qui vivent une édition 2020 inédite. A écouter sur le 100.2 FM et à voir sur tendanceouest.com.