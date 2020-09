Honfleur. Un kitesurfer en difficulté sauvé au large d'Honfleur

Il était un peu moins de 19 heures lorsque le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Jobourg a eu l'alerte vendredi 18 septembre par un témoin sur la plage de Pennedepie. Un kitesurfer était en difficulté au large d'Honfleur, en direction de la digue de ratier face à la plage du Butin. L'hélicoptère Dragon76 de la sécurité civile est intervenu et a ramené l'individu sur la plage vers 19 h 30 où il a été pris en charge par les pompiers du Calvados. L'hélicoptère est ensuite retourné sur zone pour aller chercher le matériel à la dérive. Pour rappel, le numéro de secours en mer est le 196. De forts coefficients de marée sont attendus sur la côte, jusqu'à 114 ce samedi 19 et dimanche 20 septembre.