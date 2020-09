Alençon. Ludovic Assier, en congé du parti, quitte la présidence de l'UDI de l'Orne

Mercredi 16 septembre, Ludovic Assier, président de l'UDI de l'Orne, a fait part au président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde, de sa décision de ne plus assurer la direction de la fédération UDI de l'Orne. "Je l'ai informé de ma mise en congé du parti", explique-t-il.

L'Ornais motive son choix "par le changement de ligne du parti à l'égard du gouvernement et de la majorité présidentielle, décidé lors des dernières universités d'été à Vendôme, qui vise à leur être une opposition, certes constructive, mais une opposition". Ludovic Assier explique être " farouchement convaincu qu'un arc politique central dépassant les clivages droite/gauche existe dans notre pays, dans nos territoires, comme je l'ai mis en pratique lors des élections municipales à Alençon, je confirme par la présente décision la conviction politique qui est la mienne et j'en tire moi-même les conséquences en me retirant de mon engagement partisan actuel". Lors des dernières municipales à Alençon, Ludovic Assier avait soutenu le candidat LREM Emmanuel Darcissac.