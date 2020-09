Alençon. Covid-19 : après six mois d'interruption, les concerts reprennent à La Luciole

La Luciole à Alençon rouvre enfin. Voilà six mois que la salle des musiques actuelles n'a plus accueilli de public : toute la fin de la précédente saison a été amputée en raison du confinement Covid…

Jeudi 17 septembre, La Luciole organisera la soirée publique de présentation de ses programmations du dernier trimestre 2020. Cette saison qui débute sera particulière, pour permettre à nouveau la tenue de concerts, malgré les contraintes sanitaires imposées le 28 août par l'État : concert impérativement assis, port du masque obligatoire du début à la fin des concerts, sens de circulation, bar à table, merchandising sur l'esplanade extérieure, réservation indispensable même pour les concerts gratuits.

"On a hâte de revoir le public, mais on a dû revoir notre copie après les annonces gouvernementales fin août", explique Cécile Ferry, la directrice de La Luciole. "Ça change vraiment les habitudes, mais on a pris la décision d'avoir une programmation à la rentrée, c'était vraiment important."

Tous les concerts se tiendront dans la grande salle de La Luciole, sur un tempo musical un peu moins dynamique, pour permettre au public de rester assis… et de ne pas se lever et danser ! "À cause de ça, il a fallu reconstruire une programmation en 15 jours, explique Max Leduc. Mais aussi en raison de tourneurs qui ont annulé la venue d'artistes, par exemple de Grande-Bretagne ou des États-Unis, à cause de la quatorzaine." Et le programmateur de préciser : "Ce n'est pas une saison au rabais, il y a 22 dates de concerts, tous les artistes programmés seraient passés à un moment ou à un autre à La Luciole."

La grande salle de La Luciole ne pourra accueillir que 280 spectateurs sur les 700 habituels. Les contraintes budgétaires sont aussi passées par là, et plusieurs artistes qui avaient été initialement prévus sont d'ores et déjà annulés ou reportés.

Concerts annulés : Orkesta Mendoza (prévu le 1er oct). Insanity Alert (prévu le 7 nov). Mamas Gun (prévu le 20 nov). Pogo Car Crash Control (prévu le 11 déc).

Concerts reportés : Morcheeba, du 25 sept 2020 au 20 mai 2021. Les Amazones d'Afrique, du 3 oct 2020 au 2 avril 2021. Murray Head du 10 oct 2020 au 20 mars 2021. Superbus du 14 oct 2020 au 14 avril 2021. Brigitte Fontaine du 15 oct 2020 au 28 mai 2021. Zoufris Maracas du 13 nov 2020 au 18 fév 2021. Easystrike (report à une date inconnue). We Hate You Please Die (report à une date inconnue). Mes Souliers sont Rouges du 18 déc 2020 au 13 mars 2021.

Pratique. Billetterie ouverte à partir de mardi 15 septembre à 14 heures.