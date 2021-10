Le grand week-end hippique du Haras du Pin

Dimanche 16 septembre



11h : Messe de Saint Hubert sur l’hippodrome accompagnée des trompes de chasse du Haras du Pin.



12h : Déjeuner au restaurant de l’hippodrome (Réservation au 06 79 83 89 73)



Dès 13h15 :



- 7 courses du plat et d’obstacles dont le Prix Orne Link -Haras du Pin.



- Jeux d’enfants (Structures gonflages, maquillage, goûter, concours de dessin…)



-Initiation et cours de poneys



- 2 tombolas :



Devenez « Propriétaire d’une course » : Le gagnant d’un tirage au sort accompagnera le cheval de son choix pendant toute une course.

Gagnez des cadeaux grâce à des tirages au sort : une TV écran plat et des produits de beauté Marionnaud.