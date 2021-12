Normandy Channel Race. Première union pour le duo calvadosien Pruvot-Attwell

Cap vers le Royaume-Uni et l'Irlande ! Pas moins de 27 équipages seront au départ de la Normandy Channel Race (NCR) dimanche 13 septembre. Parmi eux figurent les Calvadosiens Claire Pruvot (43 ans) et Pierre-Louis Attwell (24 ans) qui embarquent pour la première fois ensemble sur le Class40 Vogue avec un Crohn.

Les deux Calvadosiens à l'avant du Class40, là où sont rangés les différents types de voile.

Avant le départ, l'heure est aux derniers préparatifs dans le bassin Saint-Pierre de Caen, là où sont amarrés les voiliers avant de hisser les voiles pour Ouistreham. "On essaie de partir le plus léger possible pour aller vite sans rien oublier. Selon les conditions, on peut déplacer le matériel à bord, explique la plus expérimentée des deux. Tout doit avoir sa place." Si les deux matelots participent à leur quatrième et deuxième NCR, leur objectif est commun. "On serait à notre place sur un milieu de tableau. Il ne faut pas de bateau plus ancien que nous devant nous", ambitionne Pierre-Louis.

Embarquez avec nous à bord du voilier ! Impossible de lire le son.

Sur ce parcours de 1 000 miles, "l'aspect météo et stratégie va être hyper important", ajoute sa coéquipière de bord.