[Photos+Vidéos]. Obsèques d'Antoine Rufenacht : 500 personnes rendent hommage à l'ancien maire du Havre

Les obsèques d'Antoine Rufenacht se sont déroulées jeudi 10 septembre au Havre. L'ancien maire de la cité Océane est décédé samedi 5 septembre, à l'âge de 81 ans. Il a reçu un dernier hommage des habitants. La cérémonie protestante s'est déroulée en l'église Saint-Joseph. C'est Antoine Rufenacht lui-même qui en avait fait la demande à l'Évêque du Havre, Jean-Luc Brunin, souhaitant que les Havrais puissent se recueillir et le Temple du Havre étant trop petit.

Jeudi à 14 h 30, les cloches de Saint-Joseph ont donc sonné, devant environ 500 personnes présentes sur le parvis. Le culte protestant a été célébré par le pasteur Denis Heller. Antoine Rufenacht lui avait demandé une cérémonie sobre et simple. Dans l'église, son épouse, ses trois enfants et ses huit petits-enfants. À noter également la présente de personnalités politiques : trois anciens Premiers ministres, Édouard Philippe, Bernard Cazeneuve et Alain Juppé. Le gouvernement était représenté par Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. À noter aussi la présence de Christian Jacob, le président des Républicains, Michelle Alliot-Marie ou encore Yvon Robert (l'ancien maire de Rouen).

Antoine Rufenacht a été inhumé dans l'intimité de sa famille au cimetière Sainte-Marie.

Homme politique local et National

Antoine Rufenacht est né au Havre en 1939, fils d'une famille de négociants protestants havrais originaires de Suisse. Énarque, il a commencé sa carrière politique en 1973, comme conseiller général. L'homme sera secrétaire d'État dans les deux premiers gouvernements Barre entre 1976 et 1978. En 1992, il est élu président du Conseil régional de Haute-Normandie, en battant l'ancien Premier ministre Laurent Fabius. Directeur de la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 2002, il soutiendra ensuite Nicolas Sarkozy dès 2007. Antoine Rufenacht est surtout associé au Havre. Il se présentera à la mairie dès 1973, mais ce n'est qu'en 1995 qu'il arrive à prendre la tête de ce bastion communiste. Réélu en 2001 et 2008, il démissionnera le 18 octobre 2010 pour laisser sa place à son premier adjoint de l'époque : Édouard Philippe. Antoine Rufenacht aura façonné l'image du Havre. C'est lui qui a été l'artisan de Port2000, du pont de Normandie, du tramway et du classement à l'UNESCO. Le Havre actuel lui doit encore beaucoup.