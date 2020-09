Calvados. Ablation du sein : une baignade organisée pour lutter contre le tabou

L'eau froide n'a pas empêché un groupe d'environ trente femmes, dimanche 6 septembre, de se jeter à l'eau à Courseulles-sur-Mer. Elles défendaient une cause bien précise : "montrer qu'une femme peut se baigner, même avec une poitrine déformée", indique Rozenn, l'une des participantes. L'opération "Toutes à l'eau avec ou sans lolos" a été lancée par l'association caennaise Complètement femme pour mettre en lumière un sujet peu abordé par la société, la mastectomie. Il s'agit d'une opération chirurgicale destinée à enlever, totalement ou partiellement, un sein ou les deux. "Il est important de soutenir ces femmes qui ont subi ce type d'opérations et qui souffrent du regard des autres", poursuit Rozenn.

Nathalie Bouteloup, prochaine porte-parole de l'association, raconte son expérience avec émotion : "J'ai moi-même subi une ablation des seins en décembre dernier et il faut montrer aux gens qu'une femme ce n'est pas simplement deux seins." Anne-Marie Phillipeaux, maire de la ville, applaudit cette initiative : "C'est une cause importante pour toutes les femmes."