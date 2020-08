Cotentin. Un parcours semé d'embûches pour les motards de l'Enduro de la Hague

Une nouvelle fois, les organisateurs de l'Enduro de la Hague accueilleront entre 350 et 400 motards dans la Lande de Vasteville dimanche 30 août. Quatre catégories sont ouvertes : trois pour des moto-cross "modernes" et une ouverte aux deux-roues conçus avant 1985. Cette grande nouveauté devrait promettre encore plus de spectacle au public.

Pour les amateurs de mécanique, cet événement est gratuit, tout comme le parking. Le port du masque y est obligatoire, mais, en raison du contexte sanitaire, aucune offre de restauration ne sera proposée.

Au programme, deux spéciales de 60 km à réaliser dans un temps imparti. Là est tout l'enjeu de cette course d'adresse.