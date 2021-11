Basket  (Nationale 1). Quelle préparation pour le Caen Basket Calvados ?

Cela faisait plusieurs semaines qu'il attendait ça : lundi 17 août, l'entraîneur du Caen Basket Calvados Fabrice Courcier a eu la grande satisfaction de retrouver son équipe et un Palais des Sports déserté trop tôt au sortir de l'hiver. Pour l'heure, la réjouissance prime chez les Cébécistes. "Les joueurs sont plutôt en bonne forme physique, il n'y a pas de surpoids ni de problèmes articulaires, confie l'entraîneur normand. Cela veut dire qu'ils ont travaillé. Maintenant, il leur manque un peu de fond." Avant même de penser à toute considération de jeu, l'ancien d'Orchies va s'employer à élever le niveau physique de ses joueurs. C'était d'ailleurs LE point noir des dernières saisons : les blessures fâcheuses à répétition, celles-là qu'il faudra à tout prix essayer d'éviter. Dans sa mission, Fabrice Courcier sera épaulé par Eric Béchaud avec qui il dit "former un vrai binôme". "Eric a fait un gros travail lors de l'intersaison sur l'accueil des joueurs," expose-t-il par ailleurs. Place maintenant au gros du travail pour monter en puissance au fil des semaines..