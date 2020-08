Courseulles-sur-Mer. Le port du masque imposé dans les rues les plus fréquentées

Un arrêté publié vendredi 21 août par la préfecture du Calvados impose désormais le port du masque en extérieur dans certaines rues de Courseulles-sur-Mer. Les autorités estiment en effet que, la commune étant "très fréquentée", la distanciation sociale ne peut être respectée.

Sont concernées : la rue de la Mer, la place du Marché, les quais est et ouest, le quai des Alliés, le quai des frères Labrèque, la promenade Dartmouth et le boulevard de la Mer, la jetée, la place De Gaulle et la place du Six Juin. Le port du masque est obligatoire dans ces espaces les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches, de 9 heures à 20 heures, et les mercredis et samedis, de 10 heures à 23 heures.

La règle est valable pour toute personne de plus de 11 ans. Les contrevenants s'exposent à 135 € d'amende.