Normandie. Drogue : un trafic démantelé et 65 kg d'héroïne saisis

Quatre suspects ont été mis en examen et 65 kg d'héroïne saisis dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants dans l'ouest de la France, a annoncé vendredi 21 août le parquet de Rouen dans un communiqué. Trois hommes, âgés de 20 à 40 ans, ont été mis en examen par un juge d'instruction et écroués tandis qu'une femme d'une vingtaine d'années, également mise en examen, a été laissée libre, sous contrôle judiciaire.

Une vaste opération nationale

Ouverte par le parquet de Rouen "depuis plusieurs mois", l'enquête s'est d'abord concentrée "autour de deux frères" agissant à Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), Tours (Indre-et-Loire) et Poitiers (Vienne), selon le communiqué. Les investigations ont été menées par les Sections de recherches (SR) de la gendarmerie de Rouen, Orléans et Poitiers, ainsi que par le Groupe d'intervention régional (GIR) de Rouen avec le concours des gendarmes du C3N (Centre de lutte contre les criminalités numériques).

Cette unité de la gendarmerie spécialisée dans la cybercriminalité, qui menait "une enquête internationale sur le démantèlement d'un réseau crypté de téléphonie utilisé par les groupes criminels européens", a permis de fournir aux enquêteurs "des éléments de preuve impliquant l'un des principaux protagonistes de ce trafic", d'après la même source.

Le lundi 17 août, une vaste opération mobilisant 70 gendarmes a permis l'interpellation de six personnes à Tours, Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), Buzançais (Indre), Brionne (Eure) et Parcoul-Chenaud (Dordogne). Plus de 65 kg d'héroïne ont été découverts, dissimulés "dans une cache aménagée dans un véhicule stationné sur un parking à Poitiers". "Par ailleurs, les perquisitions réalisées ont permis la découverte et la saisie de près de 58 000 euros en numéraire, de huit véhicules et deux scooters, trois armes de poing avec leurs munitions, une presse artisanale servant à compacter les produits stupéfiants et plusieurs objets de luxe", selon le communiqué du parquet.

Avec AFP