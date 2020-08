Sport. La Prairie, poumon vert des sportifs caennais

La Prairie est un site de choix pour les joggeurs : une piste extérieure de 3 km qui longe l'hippodrome, plus de deux cents espèces de végétaux, des agrès de fitness. Un grand nombre d'arbres, vieux de plus de 100 ans, sont plantés ici, à quelques pas du centre-ville. Tous ces éléments font de cet espace naturel sensible un paradis pour les coureurs amateurs et confirmés, mais aussi pour les animaux. Vous pourrez y rencontrer de temps à autre des cygnes et des bécassines pendant votre footing.