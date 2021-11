Fécamp Caux Littoral. L'agglo incitée à contrôler la qualité de Ficibus

Opérer des contrôles réguliers et inopinés sur le niveau de qualité du service de transports urbains Ficibus et exercer un contrôle approfondi de la gestion du délégataire de ce réseau (Kéolis). Ce sont les principales recommandations de la Chambre régionale des comptes de Normandie faites à Fécamp Caux Littoral après un audit de la gestion des transports en commun entre 2015 et 2018. L'exploitation du réseau Ficibus est confiée à Kéolis jusqu'à fin 2020.

La Chambre constate que la convention entre l'agglo et Kéolis ne lie pas la rémunération à la qualité du service public. "Fécamp Caux Littoral n'a pas connaissance des charges réelles du service qu'elle délègue et dont elle assure l'équilibre financier au moyen des impôts locaux." Entre 2015 et 2018, la fréquentation et les recettes de billetterie sont en baisse. L'audit met en avant une faible incitation des usagers à devenir des abonnés réguliers.

"Dans la perspective d'un élargissement probable [l'agglomération s'est agrandie en 2017, NDLR], Fécamp Caux Littoral envisage une nouvelle convention, à compter de 2021. Elle aurait alors avantage à exercer un contrôle plus étroit sur la qualité du service rendu et la gestion de son délégataire, afin de s'assurer du juste montant des contributions qu'elle lui versera."