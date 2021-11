Rouen. Pierre Gasly heureux au Grand Prix d'Espagne, pas Esteban Ocon

Disputé sur le circuit de Barcelone en Espagne dimanche 16 août, le sixième Grand Prix de cette saison particulière n'a pas très été bénéfique aux pilotes normands.

Après une qualification en 10e position sur la grille de départ, Pierre Gasly a réussi à grappiller un rang lors de la course et à obtenir les deux points de la 9e place : "Super travail de l'équipe, nous montons les marches à chaque course", a réagi, heureux, le Seinomarin. Du coté d'Esteban Ocon, la course a été plus compliquée puisque le pilote Eurois a terminé à la 13e position après avoir figuré dans le top 10 pendant quelques tours. Douzième et treizième du classement général, le dimanche 30 août à partir de 15h10.