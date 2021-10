Saint-Aubin-sur-Mer. De gros moyens déployés pour rechercher un nageur

S'agit-il, ou non, d'une fausse alerte ? Des effets personnels ont en tout cas été découverts sur la plage de Saint-Aubin-sur-Mer, samedi 15 août. Personne ne se trouvant autour ni dans l'eau, le poste de secours a alerté le Cross Jobourg peu après 21 heures, redoutant une noyade. Ce dernier a alors enclenché d'importants moyens de recherche : le pneumatique du poste de secours, cinq bateaux de la SNSM d'Ouistreham et de Courseulles, l'hélicoptère de la Marine Nationale, une patrouille de gendarmerie, un véhicule de pompiers. Les recherches se sont poursuivies jusqu'à minuit, avant de redémarrer ce matin avec l'hélicoptère Dragon 76 et deux bateaux de la SNSM de Courseulles.

Faute de nouveaux éléments ou d'inquiétude formulée par des proches, les recherches ont été stoppées. Pour éviter les fausses alertes, la préfecture maritime rappelle qu'il est nécessaire d'alerter le Cross en cas de perte ou d'abandon de matériel, y compris lorsque les usagers ont été secourus ou sont revenus sur la côte par leurs propres moyens.