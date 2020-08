Près de Rouen. Pris en chasse, les cambrioleurs s'enfuient... pieds nus 

Tôt le matin du 8 août 2020, le locataire d'une maison à Sotteville-lès-Rouen entend du bruit et réalise que deux personnes viennent de quitter précipitamment les lieux en emportant deux ordinateurs, du matériel informatique et des documents d'identité. Il se lance à leur poursuite alors qu'ils s'enfuient. L'un d'eux est mineur et fera l'objet d'un jugement adapté.

Les voleurs s'enfuient pieds nus

Acculé, l'un des voleurs jette le fruit de son larcin au sol et fait face à la victime, l'air menaçant. La police, ayant été avertie avant la course-poursuite, rejoint les fuyards et les interpelle. Quelques objets volés sont retrouvés sur eux et ils sont placés en garde à vue. On constate alors que les deux suspects ne sont pas très expérimentés puisque leur fuite, pieds nus, a été ralentie par leur oubli de reprendre les chaussures qu'ils avaient prudemment abandonnées pour pénétrer dans les lieux. Pour le procureur de la République, "les faits sont avérés". La défense évoque "des responsabilités multiples". À l'audience du mardi 11 août, le prévenu majeur écope de sept mois de prison avec sursis.