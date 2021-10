[Interview] Rouen. The Attic Family : des fantômes à l'Aître St Maclou

The Attic Family, c'est une histoire de famille à la scène comme à la ville. Amy Wood explique comment est né ce ballet théâtre drôle et macabre présenté dans le cadre de la manifestation Un été au cœur de l'Aître St Maclou, organisée par la Métropole Rouen Normandie.

De quoi parle ce spectacle ?

"C'est l'histoire d'une famille : la famille du grenier. Six personnages se réveillent mystérieusement après leur mort. Ils réapprennent à vivre mais ils sont d'une autre époque, leurs mœurs sont décalées et leurs rituels quotidiens nous semblent aussi étranges que leur façon de se mouvoir. C'est ce décalage qui crée l'effet burlesque de notre création. C'est un spectacle dans lequel il y a peu de parole, tout se joue sur l'expression corporelle. C'est par leur gestuelle que les personnages se révèlent peu à peu et cela suffit à exprimer les liens qui les unissent et à définir les caractères des personnages."

Qui sont les Wood Sisters ?

"La compagnie a été créée spécialement pour l'occasion. Nous sommes trois sœurs, d'origine anglaise mais toutes Normandes et toutes les trois nous avons évolué dans des milieux artistiques différents. Dans ce spectacle, nous combinons nos expériences et nos compétences pour la première fois. Hannah a eu un parcours musical et s'est spécialisée en danse africaine et contemporaine. Alice s'est illustrée dans l'expression corporelle et la danse, quant à moi je suis peintre mais j'ai aussi beaucoup pratiqué le théâtre de rue et je suis également musicienne dans deux groupes de rock normands, The little death et The untaught. Ce spectacle est le fruit de nos trois univers croisés : on y retrouve l'énergie et le répertoire rock, la corporalité de la danse africaine et aussi mon sens de l'esthétique et bien entendu une pointe d'humour anglais."

Comment est né ce spectacle ?

"C'est Hannah qui a eu l'idée de ce ballet théâtral fantaisiste et burlesque. Ces personnages nous ont été inspirés par de très anciennes photos de famille qui nous viennent de nos aïeux paternels anglais, une lignée de médecins de village, assez riches pour se permettre de se faire tirer le portrait à l'époque où c'était encore assez rare. Nous avons donc pioché dans ces photos anciennes et à partir de ces portraits sépia décolorés, nous avons imaginé ces personnages. C'est tout à fait fictif, nous avons juste laissé notre imagination s'exprimer !"

Vos fantômes seront-ils à l'aise dans cet ancien cimetière ?

"C'est un pur concours de circonstances, mais effectivement c'est le cadre idéal pour jouer notre première représentation. Ce projet est né l'été dernier et nous avons eu la chance de multiplier les résidences, notamment à l'atelier 231 qui nous co-produit. Mais les représentations qui étaient prévues à partir de mai ont dû être annulées à cause du contexte sanitaire. Finalement, c'est une chance de présenter en premier ce spectacle macabre dans ce cadre chargé d'histoire et de mystères."

Pratique. Dimanche 23 août à 16h30 à l'Aître St Maclou à Rouen. Gratuit, sans résa, sous réserve de places disponibles.