Défi. Seul et à vélo, il relie la Normandie au Portugal

C'est une idée un peu folle qui lui est venue un dimanche soir, au restaurant. Et si Marco Calado, père de famille habitant à Orival, près de Rouen, était capable d'aller à vélo jusqu'à son Portugal natal ? De l'idée jusqu'à sa réalisation, il n'y a que quelques coups de pédales ! Sept jours plus tard, il prenait la route avec "le minimum vital sur un vélo acheté quelques jours avant : une tente, quelques vêtements de rechange, un réchaud et surtout de l'eau !"

Entre 70 et 135 km par jour

Pas vraiment sportif de son propre aveu - "je fume et je bois de l'alcool", s'amuse Marco - il s'est pourtant lancé sur les routes de France, d'Espagne puis du Portugal, à raison de 70 à 135 kilomètres par jour, pour son record. "En tout j'ai fait 1 700 kilomètres selon ma carte, précise Marco. Mais en vrai, en me perdant quelques fois, j'ai dû en faire au moins 1 900", estime-t-il, rendu à destination.

De ce périple jusqu'en terre lusophone, il garde les souvenirs de "beaux paysages" et "de rencontres sympas", comme avec ces trois motards qui ont bu quelques verres avec lui sur une plage du Sud-Ouest.

Fier d'avoir mené à bien son épopée à la force de ses mollets, Marco Calado affirme avoir changé de point de vue sur la mobilité : "On voit les choses différemment à vélo, je vais sûrement laisser un peu de côté mon véhicule habituel." Il envisage même de reproduire ce genre de sorties au long cours. Une destination en tête ? "J'aimerais bien aller de Lisbonne jusqu'à Marrakech", conclut-il.