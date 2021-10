Granville. Accident entre deux-roues : une jeune femme grièvement blessée

Une jeune femme de 19 ans a été grièvement dans un accident impliquant une moto et un cyclomoteur, mardi 11 août après-midi à proximité de la piscine de Granville. La victime a dû être transportée par l'hélicoptère du Service mobile d'urgence et de réanimation des Côtes-d'Armor vers le CHU de Caen. Un jeune homme et une jeune fille, tous deux âgés de 17 ans, ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés vers l'hôpital de la ville. Une enquête a été ouverte, elle devra permettre d'éclaircir les circonstances de l'accident.