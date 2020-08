Baons-le-Comte. Un feu ravage une habitation foudroyée

Appelés à 20 h 40 samedi 8 août pour un feu d'habitation sur la commune de Baons-le-Comte, les sapeurs pompiers ont du faire face au brasier jusqu'au petit matin, dimanche 9 août au chemin du jonc.

A cause de la foudre qui s'est abattue sur cette bâtisse de type maître de 200 m2, le feu a démarré des combles de la demeure et s'est ensuite propagé à la toiture puis aux étages et au rez de chaussée.

Pas moins de 37 sapeurs pompiers et 15 engins dont trois lances et la grande échelle ont été mobilisés pour venir à bout du sinistre.

Les dégâts sont très importants et les soldats du feu surveillaient encore les lieux ce matin. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer.