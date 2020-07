Orne. Plus de 50 contrôles sanitaires sur les marchés prévus cet été

Tous les étés, les contrôles sanitaires sur les marchés sont renforcés dans l'Orne. Une cinquantaine de vérifications vont être effectuées dans le département durant la période estivale. Ces inspections permettent de vérifier que les commerçants n'escroquent pas leurs clients. "On vérifie les prix, s'ils ont leurs cartes, si leurs balances sont bien étalonnées, si leurs produits sont bien frais", détaille Christine Royer, la sous-préfète d'Argentan-Flers, présente sur le marché de Domfront lors d'un contrôle le vendredi 24 juillet. La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, qui s'occupe des contrôles, examine aussi la provenance des produits, ainsi que les pratiques des détaillants (les températures, l'hygiène des mains, l'hygiène du matériel…). "Parfois, on retrouve des gens qui ne sont pas connus de nos services. Quelqu'un qui n'est pas déclaré représente un danger pour les consommateurs car on ne sait pas dans quelles conditions il travaille", rappelle Christophe Malaval, du service de sécurité et qualité de l'alimentation.

L'année dernière, seulement cinq procès-verbaux ont été dressés pendant l'été.