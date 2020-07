Seine-Maritime. Les Musicales de Normandie : une édition 2020 adaptée au Covid-19

Il y a bien une édition 2020 des Musicales de Normandie et ça débute ce jeudi 30 juillet à 20 h 30 à Varengeville-sur-Mer, près de Dieppe. Ce rendez-vous annuel est apprécié des amateurs de musique classique. Mais cette édition est perturbée par le coronavirus.

"Comme beaucoup de festivals, nous avons pris la décision d'annuler la manifestation suite aux annonces du président de la République le 16 avril, rappelle Enrique Thérain, le président des Musicales de Normandie. Et puis le déconfinement est arrivé, nous avons reçu aussi beaucoup de messages de spectateurs qui étaient très tristes."

Dix concerts programmés

Face à l'évolution rassurante sur le plan sanitaire, l'équipe décide ainsi de proposer une édition raccourcie, en maintenant un tiers de la programmation initiale, soit dix concerts sur les 30 prévus initialement. "Nous avons essayé d'être présents sur tous les territoires où l'on va habituellement et en gardant les thématiques habituelles du festival."

"C'était important pour le public, mais aussi pour les artistes", poursuit Enrique Thérain quant au maintien de cette édition des Musicales de Normandie. Il s'agit en effet d'un des rares événements musicaux maintenus en Seine-Maritime : "On mesure mal encore aujourd'hui la peine que c'est et la douleur que c'est pour les artistes de ne pas jouer."

Participation libre aux concerts

Pour Enrique Thérain, "la musique fait partie de la vie" et il est "important de reprendre une activité culturelle le plus rapidement possible", tout en restant prudent face au Covid-19. 40 artistes participeront ainsi à l'événement, du 30 juillet au 29 août.

Les lieux ont été donc adaptés aux contraintes sanitaires : port du masque obligatoire, respect de la distance physique et jauge limitée. Face à ce cadre particulier, les concerts sont en participation libre, mais avec une réservation obligatoire au préalable sur le site des Musicales de Normandie.

"C'est un souhait que j'avais car les conditions vont être particulières", souligne Enrique Thérain qui donne déjà rendez-vous au public en 2021, pour une édition des Musicales de Normandie bien plus riche que d'habitude.

Pratique. Informations et réservations sur le site des Musicales de Normandie.