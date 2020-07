Le Havre. Deux centres de dépistage du Covid-19, sans rendez-vous

Au Havre, deux centres de dépistages du Covid-19 ont été installés depuis lundi 27 juillet. L'un est situé à l'hôtel de ville et l'autre à la plage. Ils permettent de se faire dépister gratuitement, sans rendez-vous et sans ordonnance. Il faut juste se munir d'une pièce identité et de sa carte vitale. Les files d'attente sont longues, jusqu'à une heure. C'est la Croix Blanche qui a été chargée par la Ville et l'Agence régionale de santé d'organiser l'accueil. L'association est d'ailleurs en recherche de personnes pouvant l'aider dans la logistique et la gestion des flux. Le centre de dépistage de l'hôtel de ville du Havre peut réaliser 150 tests par jour, contre une quarantaine pour le centre de la plage. La capacité devrait augmenter dans les prochains jours. Ces centres sont temporaires. Ils sont mis en place au moins jusqu'au vendredi 14 août, mais le dispositif pourrait être prolongé jusqu'à fin août.

Le centre de dépistage de l'hôtel de ville est ouvert du lundi au vendredi, de 13 heures à 17 heures, et celui de la plage de 15 h 30 à 17 h 30.

Outre Le Havre, plusieurs lieux de dépistage du Covid-19 sont ouverts au public en Seine-Maritime. À la date du 28 juillet, l'Agence régionale de santé de Normandie indique six centres de dépistage.

Dieppe

Laboratoire en bord de plage, 111 rue d'Écosse : du 3 au 13 août, du lundi au jeudi à partir de 11 heures, sans rendez-vous.

Etretat

Laboratoire Cerballiance, place Saint-Delise (parking de la falaise aval) : le mercredi 29 juillet, les mardis 4 et 11 août et jeudis 6 et 13 août de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures, sans rendez-vous.

Fécamp

Laboratoire Pépin-Leluan-Sannier-Guillo, 5 rue Eugène-Marchand, du lundi au vendredi jusqu'au 31 août, à partir de 11 h 30, sur rendez-vous via l'adresse mail : contact@labofecamp.fr

Le Havre

Place de l'hôtel de ville (laboratoire Cerballiance) : jusqu'au 14 août du lundi au vendredi de 13 heures à 17 heures, sans rendez-vous.

La plage (laboratoire Biocéane) : jusqu'au 14 août de 15 h 30 à 17 h 30, sans rendez-vous.

Le Tréport

Forum de la plage Tréport : les 29 et 30 juillet et les 4, 5 et 6 août de 10 heures à 13 h 30, sans rendez-vous.