Folie meurtrière : la soirée entre amis dégénère

Une bande d’amis s’est réunie, le 13 juin 2010, à Rouen. L’alcool coule à flot. La drogue aussi. Certains fument de la résine de cannabis. La soirée est déjà bien entamée quand l’alcool vient à manquer. R. D., un des invités, demande à un autre d’aller acheter une bouteille de Vodka. Celui-ci tarde à revenir, ce qui exaspère le premier. Aurait-il gardé l’argent pour lui ? Finalement, l’ami finit par revenir. Les deux hommes, saouls, "jouent". R. D. est penché à la fenêtre, les pieds tenus par l’autre.

Violence inimaginable

La situation dégénère lorsque son compère renverse sans le vouloir son verre de whisky-coca sur les baskets neuves de l’autre. "Nettoie", ordonne M. D. Le maladroit lui aurait alors donné un coup de poing dans l’oeil. R. D. aurait répliqué en lui cassant une bouteille sur la tête. Un jeune mineur frappe à son tour le "messager" avec une cafetière.

"Ils l’ont shooté", disent les témoins. "A coups de pied, à coups de barre de fer. Ils lui ont cassé des verres dessus. Ils l’ont frappé au dos, au visage…" La violence est telle qu’un autre invité tente de s’interposer. Il est neutralisé par le mineur qui lui fait une balayette. L’homme chute. Il se prend un coup de pied dans la tête. Les deux agresseurs montent alors se laver les mains.

La première victime les rejoints pour se nettoyer. Les coups recommencent et redoublent d’intensité. R. D. sort même un couteau et lance : "Tu as de la chance, je ne vais pas t’arracher l’oeil !". Il est 2h50 lorsque les policiers arrivent dans cet appartement de la rue Eau de Robec. Ils découvrent de nombreuses traces de sang au sol, sur les murs, sur les poutres... Après examen des deux victimes, le médecin légiste prononce respectivement 10 et 5 jours d’incapacité totale de travail.

Le 12 septembre dernier, R. D. a été condamné à deux ans de prison ferme.