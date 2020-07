Caen. Un nouveau squat évacué Boulevard Yves-Guillou

C'est le cinquième en un peu plus d'un mois à Caen et dans son agglomération. Un squat a été évacué au 75 Boulevard Yves-Guillou à Caen, au matin du jeudi 23 juillet. Au total, huit personnes de nationalités albanaise et afghane ont été expulsées par les services de l'Etat. À 9 h 40, l'opération d'évacuation était terminée. Selon la préfecture du Calvados, "un examen approfondi de leur situation va être conduit afin d'apprécier la régularité de leur séjour sur le territoire national".