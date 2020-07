Football. Le HAC veut être le "club de tous les Normands"

Dans le sport, on peut toujours faire mieux. Sur les terrains, mais également dans les coulisses. En football, le Havre Athletic Club (HAC) a pour objectif d'augmenter la jauge, le nombre de personnes au stade Océane, la saison prochaine. Lors de la saison écoulée, les Ciel et Marine comptabilisaient environ 8 000 spectateurs de moyenne sur une capacité commerciale de 15 000 places (le stade comporte 25 000 sièges). "Le but est d'élargir le spectre de notre public. On a la volonté d'être le club de tous les Havrais et de toutes les Havraises, de tous les Normands et de toutes les Normandes", ambitionne Clément Calvez, directeur du développement du club."La région est grande. Malgré tout, nous sommes au carrefour de trois départements. On est en mesure d'attirer les habitants de la Seine-Maritime, de l'Eure et du Calvados. On est d'accord sur le fait qu'un Caennais supporter de Malherbe ne viendra pas forcément au Havre. Mais, des gens qui habitent à mi-chemin peuvent être intéressés par le HAC et le stade Océane." La campagne d'abonnements pour assister aux matchs disputés à domicile lors de l'exercice 2020-2021 de ligue 2 est ouverte depuis le 13 juillet sur Internet et depuis le lundi 20 juillet au HAC SHOP. Elle se prolonge jusqu'au premier match de championnat à domicile, prévu le 29 août à l'occasion de la réception d'Amiens. "On a créé des produits adaptés à chacun. On a beaucoup travaillé sur les familles, les étudiants, les moins de 16 ans, les seniors, sans oublier nos fans." Abonnements à partir de 95 € pour un adulte et 38 € pour un moins de 16 ans.

Des mesures pour assurer la sécurité sanitaire

Le Covid-19 est un élément à prendre en considération. Le stade Océane et le club du HAC ont réussi à organiser, le dimanche 12 juillet, une rencontre amicale face au PSG devant près de 5 000 spectateurs. "Tout s'est bien déroulé. On a pris soin de mettre tout le dispositif nécessaire pour garantir la sécurité sanitaire du public, des organisateurs et des joueurs. Si les mesures sanitaires ne sont pas levées d'ici le début du championnat, nous appliquerons le même type de dispositif dès la fin août, pour faire en sorte que chacun puisse venir au stade en toute sérénité. La santé est prioritaire. On continuera alors à mettre en place la distanciation sociale, le port du masque, les bornes de gel hydroalcoolique et évidemment le port du masque et de la visière pour l'ensemble du personnel qui est en contact direct avec le public."

En Ligue 2, Le HAC se rendra à Troyes, le week-end du 22 août, pour le compte de la 1re journée.