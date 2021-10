Conseil départemental. ID Manche, un guide pratique à destination des collectivités

Le Département de la Manche vient de lancer un guide intitulé ID Manche, destiné à accompagner les maires ou les présidents de communautés de communes dans l'expertise de leurs futurs projets. Il s'agit ainsi de fédérer l'ensemble des offres de services et l'ensemble des accompagnements proposés aux élus face aux méandres de l'administration. Une aide bien précieuse, en particulier pour les nouveaux élus.

Anne Marie Cousin est la présidente de l'association des maires et communauté de communes de la Manche.

Anne-Marie Cousin Impossible de lire le son.

Marc Lefèvre est le président du Conseil départemental de la Manche.

Marc Lefèvre Impossible de lire le son.

Un guide avec 67 exemples d'accompagnement et des bons contacts sera envoyé à tous les maires et présidents de communautés de communes d'ici la fin du mois de juillet. Un numéro unique est également à disposition des maires et présidents de communautés de communes, en cas de besoin.