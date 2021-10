Rouen. Une campagne céréalière record pour le port

C'est historiquement la meilleure campagne céréalière du port de Rouen. Sur la saison 2019/2020, 9,87 millions de tonnes de céréales ont été exportées depuis cet équipement, soit 30 % de plus que l'an dernier, et 9 % de plus que lors du précédent record, établi sur la saison 2015/2016. Dans le détail, 7,2 millions de tonnes de blé et 2,6 millions de tonnes d'orge ont été chargées par les quatre opérateurs portuaires céréaliers, Groupe BZ, Senalia, Simarex et Soufflet Négoce. Autre record, celui du total de graines importées et exportées, dont le tonnage atteint 10,7 millions de tonnes cette année.

Un leader français

"Cet excellent résultat s'explique par une bonne compétitivité des céréales françaises face aux productions des pays concurrents de la mer Noire", détaille Haropa port de Rouen dans un communiqué. L'Algérie et le Maroc sont les destinations principales, avec la Chine mais aussi l'Inde, le Mexique, Cuba ou le Yémen. Les travaux d'approfondissement du chenal ont contribué à ces résultats, en permettant d'accueillir des navires de fort tonnage.

Le port de Rouen est leader français sur le marché des exportations maritimes de céréales, avec près de 50 % de part de marché.