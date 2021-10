Basket : la mauvaise surprise de Mondeville à Toulouse

"Les deux équipes qui avaient fait la plus forte impression le week-end dernier ont mordu la poussière hier soir, constatait Hervé Coudray en évoquant sa formation et celle de Lyon, battue par Aix-en-Provence, au lendemain des deux rencontres. C'est dire s'il n'y a pas de match facile, mais on n'a jamais pensé qu'on avait beaucoup de marge dans ce championnat."

Le début de match à Toulouse aurait pourtant pu attester de l'inverse. Mondeville commençait par un 9-0 transformé quelques instants plus tard en un 15-3. Malgré l'avance de ses troupes, Hervé Coudray n'était "pas serein", d'après ses propres dires.

Manque d'efficacité au tir

"J'avais le sentiment qu'on était sur un faux rythme." L'entraîneur mondevillais a été conforté dans son impression quand le TMB régla la mire. Il revint progressivement dans les débats, mais Mondeville s'accrocha aux commandes jusqu'au milieu du dernier quart-temps. Un money time à suspense vit les locales virer définitivement en tête, alors que l'USOM avait passé 33 minutes de la rencontre devant au score. Cette mauvaise surprise, Mondeville la doit surtout à lui-même. Les Bas-Normandes n'ont inscrit que 23 points en deuxième mi-temps et n'ont pas réussi à imposer leur style en défense. "On a mis un peu moins d'intensité défensive, on a été un peu plus frileux contre un adversaire agressif dans les pénétrations. On a été fébrile en deuxième mi-temps et il nous a fallu beaucoup de temps pour s'adapter aux changements défensifs de l'adversaire."

Avec 33% de réussite au tir, Mondeville s'est montré particulièrement maladroit. L'ensemble était bien en-deçà des standards habituels. "C'est regrettable de perdre contre une équipe qui vient de monter, mais Toulouse posera des problèmes à pas mal de monde, surtout à domicile", prédit Hervé Coudray. Mondeville tentera de rebondir samedi 6 octobre lors de son premier match à la Halle Bérégovoy contre Tarbes.