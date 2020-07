Bessin. Visite du château de Balleroy, classé monument historique

Le château de Balleroy, situé entre Bayeux et Saint-Lô, a été construit en 1631 par le célèbre architecte Mansart, et a inspiré d'autres châteaux, dont Versailles. Une dizaine de pièces dans un style XIXe sont à découvrir, ainsi que des jardins à la française. Le château, classé monument historique, a été acheté en 1970 par Malcom Forbes. En plus d'être à l'origine du célèbre magazine américain, il fut le premier à réussir la traversée des États-Unis d'Est en Ouest avec un ballon à air chaud. C'est pourquoi, dans l'une des dépendances du château, se trouve le musée des ballons à gaz et des montgolfières.

Pratique. De 7 € à 9 €. Tel : 02 31 21 06 76. chateau-balleroy.fr