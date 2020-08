Calvados. Chez West Adventure, on prend de la hauteur !

West Adventure est un parcours d'accrobranche situé à 3 kilomètres de la mer de Courseulles, proche de Caen et Bayeux. Le lieu est idéal pour faire le plein de sensations en famille ou entre amis, dans un environnement naturel ! Six grands parcours de difficulté progressive avec 110 jeux sont proposés. De "facile" à "sensations fortes", il suffit de choisir en fonction de son niveau. Le parcours jaune est adapté pour les enfants. Pour les plus sportifs, le parcours rouge peut monter jusqu'à 20 mètres de hauteur. Quant au parcours tyrolienne, il propose une descente de 250 mètres !

Pratique. Route des Marais, Réviers. De 10 € à 32 €. west-adventure.com