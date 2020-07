Normandie. Nouveau parc éolien en mer, quatre réunions en juillet

En juillet, le débat public sur l'implantation d'un quatrième parc éolien dans la Manche se poursuit. La commission particulière du débat public organise des réunions présentielles (des ateliers de cartographie) pour que les participants au débat puissent se prononcer sur les lieux d'implantation envisageables et s'exprimer sur le projet. Ce débat porte sur un nouveau parc de 1 GW situé en Manche, faisant suite aux trois parcs éoliens en mer déjà attribués (Courseulles-sur-Mer, Fécamp et Dieppe-Le Tréport). Quatre réunions sont prévues en commençant par Fécamp (Seine-Maritime), le 4 juillet, et se terminant à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), le 18 juillet. Le débat public s'achèvera le 19 août.

Programme des réunions

Fécamp : le samedi 4 juillet de 14 h 30 à 16 h 30, Centre communal d'action sociale, 1 rue Paul-Bert, 76400 Fécamp.

Dieppe : le mercredi 8 juillet de 17 h 30 à 19 h 30, salle annexe de la mairie, Parc Jehan-Ango (aile de la mairie), 76200 Dieppe.

Port-en-Bessin-Huppain : le vendredi 17 juillet de 14 h 30 à 16 h 30, salle des capacitaires, place Cousteau, 14520 Port-en-Bessin-Huppain.

Saint-Vaast-la-Hougue : le samedi 18 juillet de 14 h 30 à 16 h 30, salle Max-Pol-Fouchet, 46 rue du Maréchal-Foch, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue.