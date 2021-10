Athlétisme. Les championnats de France auront bien lieu, mais...

Les championnats de France Elite et Espoirs, après avoir été envisagés en juin à Angers, auront finalement lieu les 12 et 13 septembre à Albi. À l'Entente Athlétique Mondeville Hérouville, certains athlètes feront toutefois l'impasse. C'est le cas d'Antoine Thoraval et Romane Cruchon. Cette dernière s'en explique : "Tout a été chamboulé, on pensait à une saison blanche, mais ils ont finalement annoncé les championnats de France pour septembre. C'est difficile pour les athlètes d'y prendre part, on n'a que peu de préparation, on craint les blessures, il y a certaines villes qui ont encore des difficultés à avoir accès à leur stade. Beaucoup vont préférer ne pas s'y rendre." Ce sera donc une saison estivale blanche pour plusieurs Mondevillais.