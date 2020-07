Caen. "Ces lieux figés dans le temps ont souvent des histoires incroyables"

Amis depuis l'enfance, Johnny Daveaux et Julien Delozier se sont découvert, il y a peu, une passion commune : l'urbex : "Il y a l'adrénaline de ne pas savoir sur quoi on va tomber et on découvre des lieux figés dans le temps, qui ont souvent des histoires incroyables. Et pourtant ils sont laissés à l'abandon, c'est dommage", explique Johnny Daveaux. En effet, l'urbex désigne l'exploration urbaine, c'est-à-dire la visite de lieux abandonnés, entre autres. Une activité que ces deux jeunes hommes ont commencée il y a quatre ans : "On avait quelques amis qui voulaient faire un urbex, du coup on s'est lancé et, Julien et moi, on s'est découvert une vraie passion pour l'exploration. On a décidé de continuer."

Partager leurs découvertes

Aujourd'hui, lorsqu'ils visitent des lieux, ils les partagent sur les réseaux sociaux, notamment sur leur page Facebook The urbex sensation. Un moyen pour Johnny de combiner ces sorties à son autre activité favorite : la photo. Depuis qu'ils ont commencé, les deux complices ont visité des dizaines de lieux, qu'ils gardent néanmoins secrets : "On ne veut pas que ce soit cassé, pillé ou dégradé. Certains lieux, comme des manoirs aux alentours de Caen, mériteraient d'être sauvegardés. C'est un patrimoine", confie Julien Delozier. Après plus de quatre années à avoir fait le tour des lieux abandonnés autour de Caen, il est temps d'en découvrir d'autres. "C'est une idée que l'on a depuis très longtemps, de partir en road-trip, mais avec le confinement, ça a accéléré l'envie de partir", indique Johnny Daveaux

"On part à l'aventure"

Ils ont la date de départ, "mais pas celle de retour", sourit Julien Delozier. Le dimanche 5 juillet, les deux amis ont décidé de partir en voiture, avec une tente et un duvet, pour découvrir des villages parfois méconnus et continuer l'exploration urbaine. "Nous avons déjà repéré quelques lieux d'urbex que nous aimerions visiter, mais on part à l'aventure, on ne sait pas où on va", explique Johnny Daveaux. Pendant plusieurs semaines, ils vont sillonner les routes de France à la recherche de pépites du pays. "On veut aussi découvrir des lieux que les gens ne connaissent pas forcément. On sous-estime parfois le paysage français, alors qu'il y a des choses magnifiques avec les montagnes ou les grandes plaines." Toutes leurs découvertes, ils les partageront sur leurs réseaux sociaux, avec des photos, des vidéos, des lives. "Si on peut faire découvrir ces paysages magnifiques et, par la même occasion, des lieux d'urbex à des personnes qui ne peuvent pas partir en vacances, ce sera génial."