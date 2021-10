Caen. La Ville compte bien s'animer cet été, en toute sécurité

Malgré la crise sanitaire, la Ville de Caen s'animera cet été avec de nombreux événements et animations mis en place avec une organisation particulière, liée au contexte. Comme chaque année, le rendez-vous de l'été, Éclat(s) de rue, aura bien lieu, mais sous une forme différente. Rebaptisé Les Impromptus pour l'occasion, l'événement proposera une à deux fois par semaine des animations surprises dans la ville, avec les artistes programmés à l'origine pour Éclat(s) de rue. Des déambulations musicales et festives auront également lieu les 16 et 31 juillet, ainsi que les 14, 21 et 29 août. Autre animation proposée, cette fois dans les quartiers, avec l'opération "Mon quartier d'été". Au programme : des ateliers ludiques, du cinéma en plein air, des animations sportives ou encore des visites culturelles.

Marché nocturne et déballages autorisés

Les façades prendront vie lors de quatre soirées mapping, dont les lieux ne sont pas encore définis. Pour dynamiser cette période estivale et soutenir les commerçants, les déballages seront autorisés jusqu'au 30 août. "Ça se fera indépendamment de toute période de soldes", précise le maire Joël Bruneau. Les commerçants pourront sortir leurs articles sur le trottoir, "du moment que le passage est respecté". Les marchés nocturnes font leur grand retour chaque vendredi, du 10 juillet au 21 août, sur le quai Vendeuvre, de 17 heures à 23 heures, avec, à l'honneur, les produits locaux et artisanaux. Enfin, l'opération Terrasses ouvertes, qui permet aux bars et restaurants d'agrandir leurs terrasses pour accueillir plus de monde en vue du contexte, se poursuit tout l'été et ce jusqu'au 31 octobre. Joël Bruneau a annoncé que Place aux assos, initialement annulée, était finalement maintenue le 29 août.