En questions. L'Appel du 18 juin a été entendu et suivi par beaucoup de Manchois dès les premiers jours

Le pays célèbre, le jeudi 18 juin 2020, le 80e anniversaire de l'appel à la résistance lancé aux Français en 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, par le général de Gaulle, sur les ondes de la BBC depuis Londres.

Un appel entendu et suivi, notamment par les Manchois, selon l'historien, sociologue et politologue normand Michel Boivin, spécialiste du Général.

On dit souvent que l'Appel du 18 juin a été peu entendu ?

Ça, c'est l'idée répandue, mais en réalité, j'ai regardé au travers du prisme bas normand et en particulier manchois : non seulement il a été entendu le jour même, mais ensuite, on retrouve des extraits dans la presse locale et on retrouve le discours sous forme de tracts distribués dans les quatre coins du département, comme l'attestent des rapports de gendarmerie et police. Cet appel va être distribué abondement, entre le 19 et la fin juin.

Beaucoup de Normands y répondent ?

Oui, on sait qu'une trentaine de Manchois, souvent des jeunes, d'origine très modeste, ont gagné Londres, via Chausey et Jersey, entre le 18 et 30 juin. C'est tout à fait extraordinaire. On cite souvent l'île de Sein en exemple, mais la Manche arrive à un très bon rang dans les ralliements au général de Gaulle, dès le lendemain de son appel.

Vous avez un exemple en tête ?

Oui, celui de René Duval, jeune boulanger coutançais, qui voit un Allemand arriver chez lui quelques jours avant cet appel. Il refuse dans un premier temps de lui donner de l'eau, mais sa mère finit par le convaincre de donner au soldat ce qu'il demande, pour éviter les ennuis. Cet épisode renforce le sentiment nationaliste, patriotique de René Duval qui s'engagera donc, très vite, aux côtés de De Gaulle.