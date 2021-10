Caen. Coup de pouce vélo : les cyclistes passent la deuxième

Afin d'encourager la pratique du vélo après le confinement, l'État a mis en place le dispositif "Coup de pouce vélo". Il permet, entre autres et grâce à une aide de 50 € hors taxes, de remettre son vélo en état chez un vélociste adhérent au programme. La TVA reste à la charge du client. "Cela peut aller de la simple crevaison à de l'entretien sur le freinage, la transmission, le pédalier. On a de tout", explique Alexandre Gagnepain, chef d'atelier à Electrobike, rue du Havre à Caen.

Des ateliers plein à craquer

Depuis sa mise en place, les spécialistes de la bicyclette croulent sous la demande. "L'été, notre délai de rendez-vous habituel va jusqu'à un mois maximum. Aujourd'hui, le délai frise le mois et demi voire plus !", ajoute-t-il. Même constat du côté de la Maison du vélo, qui peine à satisfaire toute sa clientèle. "On n'a pas le stock nécessaire, c'est même parfois frustrant !, relate Juliane Hervieu. Il faut attendre le début du mois de juillet pour prendre rendez-vous." Sur 137 vélos vendus à la Maison du vélo, 130 ont été remis en état en profitant de ce dispositif. Et les néo-cyclistes sont nombreux à chiner le vélo vintage remis sur pied ou le VTT idéal pour les vacances. C'est une aubaine pour Clara, qui avait besoin d'un vélo adapté à ses déplacements professionnels. "Le vélo que j'ai essayé coûte 50 €, donc je vais sûrement avoir un vélo gratuit ou presque ! C'est un vrai coup de pouce !", sourit la jeune femme de 25 ans, adepte des jeux de mots. Dans son atelier, Alexandre Gagnepain slalome entre la dizaine de vélos prête à passer entre les mains de l'expert dans la journée. Et pour absorber cette recrudescence d'activité, le magasin Electrobike a été contraint d'embaucher un mécanicien supplémentaire, 25 heures par semaine. La preuve qu'il existe, aujourd'hui, un engouement certain pour la pratique du vélo.