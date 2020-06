Calvados. Aide sociale du Département : demandes ouvertes jusqu'au 3 juillet

Le Département du Calvados a déjà envoyé plus de 700 chèques de 567 euros à des travailleurs non salariés, à la tête d'entreprises de 0 à 2 salariés, dont l'activité a été impactée par la crise du Covid-19. D'un montant équivalent à un versement de RSA, cette aide sociale est destinée aux auto-entrepreneurs, commerçants, artisans ou indépendants avec des revenus modestes. Elle est attribuée sous conditions de ressources et sur plusieurs critères économiques : chiffre d'affaires 2019 inférieur à 300 000 €, baisse du chiffre d'affaires de 40% minimum en avril 2020 par rapport à 2019. Les demandes sont à effectuer jusqu'au vendredi 3 juillet, sur calvados.fr. Les premiers chèques ont été reçus dans un délai d'une semaine.