Eure. Mauvais traitements dans un cirque : un lion confié à une association

Les images font le tour des réseaux sociaux, depuis quelques heures, chez les protecteurs des animaux. Un lion a été retiré le vendredi 5 juin par les autorités à un cirque stationné dans l'Eure. L'animal présentait des signes de mauvais traitements, comme des vidéos filmées par l'association OneVoice, spécialisée dans la défense de la voix des animaux, le montraient depuis quelques semaines.

Les premiers contrôles n'avaient rien donné

"Dégriffé, édenté, affamé… Non, Jon ne vient pas du zoo d'un pays en guerre, nous venons de le secourir d'un cirque en France", indique l'association sur sa page Facebook, en pointant du doigt l'inaction de la préfecture euroise.

De son côté, le préfet de l'Eure, précise que le lion a pu être secouru et que "OneVoice a été sollicitée pour pouvoir récupérer les éventuels animaux saisis et non, comme elle le laisse penser, à son initiative".

Malgré quelques contrôles préalables, qui n'ont pas été poussés jusqu'à la "vérification vétérinaire de l'état des animaux", comme le reconnaît la préfecture, l'animal était donc resté entre les mains de son dresseur. Finalement, il lui a été retiré pour des raisons administratives, car le cirque comptait cinq lions au lieu des quatre pour lesquels il détenait les autorisations.

Une enquête judiciaire est en cours pour lever le voile sur ces soupçons de mauvais traitements. De son côté, OneVoice annonce qu'elle porte plainte au nom de ces animaux.