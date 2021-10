Fermanville. Une mine de fond allemande détruite au large du Cap Lévi

Le navire chasseur de mines Andromède est déployé en Manche et mer du Nord depuis le 3 juin, dans le cadre de la sécurisation des approches maritimes métropolitaines et notamment de la surveillance des accès des principaux ports de commerce, afin d'y garantir en permanence la libre circulation du trafic maritime.

Le dimanche 7 juin, l'Andromède a découvert une mine de fond allemande datant de la Seconde Guerre mondiale (de type LMB) à moins d'un kilomètre au large du Cap Lévi. Le lendemain, après l'avoir déplacée pour la neutraliser en toute sécurité, l'Andromède a procédé au contreminage de la LMB à 2 nautiques (3,5 km environ) du Cap Lévi, pour un équivalent TNT de 850 kg.

En Manche et mer du Nord en 2019, l'action conjointe du groupe de plongeurs démineurs de la Manche et des chasseurs de mines de la Marine nationale a permis de détruire 1 786 engins historiques (en mer et sur l'estran), ce qui a représenté 19 tonnes (19 100 kg) d'équivalent TNT.