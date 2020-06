Étretat. Un parapentiste coincé à flanc de falaise secouru par hélicoptère

Un parapentiste s'est retrouvé coincé contre une falaise au niveau du golf d'Etretat, ce dimanche 7 juin dans l'après-midi. Sa toile est restée accrochée à un éperon, dans la roche.

Les sapeurs-pompiers ont été prévenus à 16h45 et ont engagé d'importants moyens avec le concours du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) et l'hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile, qui a hélitreuillé la victime. Examiné par les sapeurs-pompiers, l'homme serait conscient et aurait parlé à plusieurs reprises. Au total, 10 sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés pour secourir le parapentiste. L'intervention était toujours en cours à 17h30.