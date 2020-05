Saint-Aubin-sur-Mer. Réouverture des casinos : quelle date et quelle organisation ?

Il faudra encore patienter pour la réouverture des salles de jeux. Les casinos sont fermés au moins jusqu'au dimanche 21 juin. Stéphane Longo, directeur du casino de Saint-Aubin-Sur-Mer, a réfléchi à des solutions pour pouvoir accueillir ses clients : gel hydroalcoolique à disposition, renforcement du nettoyage et déplacement des machines pour respecter la distanciation sociale. Il souhaite que le port du masque soit aussi obligatoire pour ses clients : "On a une partie de notre clientèle qui est 'plus à risque', plus avancée en âge, j'espère que les clients l'accepteront car c'est une mesure faite pour eux. Si on porte tous les deux des masques, on se protège l'un de l'autre", exprime Stéphane Longo. La plupart des joueurs viennent des alentours de la station balnéaire mais en période estivale, le casino accueille des clients de la région parisienne : "On ne s'attend pas à ce que ce soit comme l'été dernier", regrette-t-il. Si la clientèle parisienne ne se déplace pas jusqu'à sa salle de jeux, Stéphane Longo continuera de voir son chiffre d'affaires diminuer.