"World of Warcraft : Mists of Pandaria" se dévoile dans une vidéo de 7 minutes

En amont de la sortie de l'extension, prévue pour le 25 septembre sur Mac et PC, ce nouveau trailer propose une visite guidée du vaste monde de Pandaria qui s'offre aux joueurs.

Comme son nom l'indique, cette extension fourmille de pandas. La plupart de ces plantigrades excellent aux arts martiaux. Les cerfs-volants en forme de dragons virevoltent dans le ciel, et la multitude de décors, tous à couper le souffle, s'inspire de la Chine ancienne.

Une nouvelle classe de personnage fait son apparition : les Moines; on pourrait croire que l'objectif de Blizzard est de séduire les gamers asiatiques et autres Occidentaux épris de films de kung-fu.



Pour son public potentiel mondial, (neuf millions d'abonnés), World of Warcraft fait figure de dernier bastion des jeux en ligne sur abonnement à résister à la vague du free-to-play (emmenée par des concurrents comme Dragon Nest, Vindictus et Lord of the Rings Online).