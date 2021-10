Pour Olivier Cachin, Doc Gynéco est meilleur qu'Orelsan

Chez Doc Gynéco, Olivier Cachin salue la "potion magique à base de rap influencé west coast, chanson française, nostalgie de l'enfance et escapades sexuelles". Le journaliste encense aussi les Marseillais d'IAM. Pour lui, "Demain c'est loin est un des plus grands morceaux du rap français, sinon le plus grand". Oxmo Puccino apparaît de son côté à la quatrième place de ce classement avec Opéra Puccino, un premier album sorti en 1998 et qualifié de "somptueux" par l'auteur du Dictionnaire du rap (Scali, 2007).

Le top 10 d'Olivier Cachin est devenu en réalité un top 11, avec un outsider qui selon le journaliste mérite sa place dans ce classement : Orelsan. "Le second album du rappeur originaire de Caen marque son accession dans la cour des grands. (...) Apprécié par des pointures comme Oxmo Puccino et Youssoupha, super-héros dérisoire dans son univers aux codes manga et Playstation, Orel est le parfait rappeur du troisième millénaire. Et son album raconte l'époque", conclut Olivier Cachin.

Top 10 (+1) d'Olivier Cachin :



1. Doc Gynéco, Première consultation, 1996

2. IAM, L'École du micro d'argent, 1996

3. Arsenik, Quelques gouttes suffisent, 1998

4. Oxmo Puccino, Opéra Puccino, 1998

5. Idéal J, Le Combat continue, 1998

6. Suprême NTM, Paris sous les bombes, 1995

7. MC Solaar, Prose combat, 1994

8. Ministère Amer, 95200, 1994

9. Lunatic, Mauvais oeil, 2000

10. Keny Arkana, Entre ciment et belle étoile, 2006

11. Orelsan, Le Chant des sirènes, 2011