[Vidéo] Caen. Violente rixe à coups de parasols : une enquête ouverte

C'est une vidéo, dont l'auteur n'est pas connu, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une rixe a éclaté mardi 19 mai peu après 18 h, rue de Falaise à Caen. Devant le bar-tabac le Voltigeur, une personne filme une bagarre entre quatre hommes, "qui ont entre 20 et 30 ans" d'après des commerçants de la rue. L'un d'entre eux semble être muni d'une hache, jugée "factice, en plastique" par un autre commerçant. Les autres attaquent et se défendent à l'aide de parasols volés sur la terrasse d'un kebab, situé un peu plus haut dans la rue. C'est là que l'échauffourée a débuté.

Pas d'interpellations le jour J

"Je suis sorti fumer une cigarette et j'ai vu deux hommes qui se battaient. J'ai halluciné, raconte un riverain. Ils ne faisaient pas semblant." "Il y a plus de peur que de mal", tempère le propriétaire du bar. "Cela fait 30 ans que je vis ici, il n'y a jamais eu de problèmes, ajoute un autre commerçant. Il fait bon vivre. Les jeunes aident les personnes âgées à monter leurs courses, c'est convivial."

Ayant pris connaissance de la vidéo, le maire de Caen Joël Bruneau prévoit de mettre en place ce qu'il faut pour "éviter que ce genre de choses se reproduise. Cela n'a pas lieu d'être à Caen".

Des témoins indiquent que la bagarre a duré une quinzaine de minutes. La police s'est rendue sur les lieux vers 18h30. "Il n'y avait plus personne quand on est arrivé. Il n'y a pas eu d'interpellations le jour même", indique-t-elle. Si les protagonistes de la rixe ont pris la fuite avant que la police ne se rende sur place, "une enquête pénale a tout de même été ouverte", assure la procureure Amélie Cladière. Les images des caméras de vidéosurveillance seront analysées par la police. Celle-ci précise d'ailleurs qu'aucune plainte n'a été déposée.