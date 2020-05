Calvados . Un pêcheur amateur décède, une enquête ouverte

Un homme de 67 ans a perdu la vie lundi 25 mai au large de Luc-sur-Mer. Dans la matinée, le centre nautique de Luc-sur-Mer alerte le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg que la remorque d'un pêcheur amateur, parti tôt le matin même, est submergée sur la plage. D'importants moyens sont mis en place dont l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale pour rechercher le navire et son propriétaire entre Courseulles-sur-Mer et Ouistreham. Dans l'après-midi, le plaisancier est retrouvé par la SNSM de Ouistreham au large de Luc-sur-Mer. Son décès est constaté. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de Luc-sur-Mer afin de déterminer les circonstances du drame.