Hôpitaux, automobile, vacances...: le gouvernement prépare la suite du déconfinement

Après un long weekend au vert pour les plus chanceux, le gouvernement prépare les prochaines étapes du déconfinement avec des annonces attendues la semaine prochaine sur les grandes vacances et la réouverture des bars et restaurants, une concertation sur l'hôpital et des aides à des filières comme l'automobile.