Cérences. Feu de maison : une femme et un chat blessés, 5 personnes relogées

Un feu a été signalé ce samedi 23 mai peu avant 13 h sur la commune de Cérences dans la Manche, sur une maison isolée, dans la salle à manger située au rez-de-chaussée. L'incendie a été éteint rapidement au moyen d'une lance à eau. Les cinq personnes occupant les lieux ont été mises en sécurité mais l'une d'entre elles, une femme âgée de 40 ans a inhalé de la fumée, elle a donc été transportée au centre hospitalier d'Avranches. Un chat a également été blessé, il a été transporté à la clinique vétérinaire de Gavray. Les cinq personnes devront être relogées à cause des dégâts occasionnés par l'incendie. Des effectifs des centres d'incendie et de secours de Bréhal/Cérences, Granville, Gavray et de Saint-Lô ont été mobilisés.